Den Nordheimer Schützen fehlt weiterhin ein Vereinsheim

Die Nordheimer Schützen hatten bei ihrer Jahreshauptversammlung ein straffes Programm: Sie blickten zurück auf das vergangene halbe Jahr, änderten ihre Satzung und ehrten zahlreiche Mitglieder. Ein noch ungelöstes Problem kam ebenfalls zur Sprache.

Seit dem vorausgegangenen Mitgliedertreffen im vergangenen Juli hatten die Schützen unter anderem am Nordheimer Kindererlebnistag, am Münchner Oktoberfestschießen sowie an der Weihnachtsfeier der Schützengilde Donauwörth teilgenommen. Außerdem führten sie regelmäßige Übungsabende und Wettbewerbe durch, wie das traditionelle Pokalschießen mit dem Nachbarverein in Auchsesheim.

Neben den Wettkämpfen veranstalteten die Nordheimer auch immer wieder das traditionelle "Salutschießen". Im öffentlichen Raum ist dafür eine waffenrechtliche Erlaubnis notwendig, deshalb musste diese Brauchtumspflege in der Vereinssatzung benannt werden. Ebenso sollte eine Einladung der Mitglieder per E-Mail auch laut Satzung ermöglicht werden. Die Anwesenden stimmten beiden Änderungsvorschlägen zu. Daneben wurde Heinz Schmuttermayer als weiterer Kassenprüfer gewählt.

Nordheimer Schützen ehren langjährige Mitglieder

Insgesamt ehrte der Verein 17 Mitglieder. Für ihre langjährigen Mitgliedschaften bedankte sich der Verein bei Kerstin Bader (25 Jahre), Gertrud Dietenhauser, Gerd Zühlke, Stefan Bader (40 Jahre) sowie Agnes Baur, Rosi Riedelsheimer und Raimund Brechenmacher (50 Jahre). Die Sebastianimedallie in Silber ging an Rebekka Ziegelmeir, in Groß-Gold an Heinz Schmuttermayer. Die Gau-Ehrennadel in Silber hatten sich Michaela Kaim und Verena Brechenmacher verdient, die Gau-Ehrennadel in Gold bekamen Roland Kaim und Uwe Strobel. Dominik Zinsmeister und Fabian Zinsmeister erhielten die Bezirks-Ehrennadel für treue Mitarbeit, Gerd Zausinger wurde die Bezirks-Verdienstnadel in Silber überreicht. Zweiter Vorsitzender Jürgen Rammer darf sich über das Protektorabzeichen freuen.

Während der Veranstaltung sprachen mehrere Redner die fehlenden Versammlungsmöglichkeiten in Nordheim an, denn die Gaststätte Dietenhauser ist seit März 2020 geschlossen. Bürgermeister Josef Reichensberger versicherte, dass die Stadt Donauwörth die Nordheimer Vereine „nicht allein lasse“. Es lägen bereits verschiedene Überlegungen vor, die vor Mitte Februar nicht weiter konkretisiert werden können. Sie beträfen einen etwaigen "Bürgersaal" und einen möglichen Schießstand für die Schützen. (AZ)