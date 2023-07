Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Nordheim

Der Polizei geht in Nordheim ein betrunkener Pkw-Fahrer ins Netz. Der hat fast 1,7 Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei hat am frühen Dienstagabend in Nordheim einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten fest, dass dieser eine deutliche "Fahne" hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Gesetzeshüter stellten seinen Führerschein sicher und zeigten den Donauwörther wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr an. (AZ)