Polizei stoppt Fahrer mit 2,4 Promille am Steuer

Eine Donauwörther Polizeistreife hat in Nordheim einen betrunkenen Transportfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen Mittag am Donnerstag stoppten die Beamten in der Rainer Straße den 34-jährigen Fahrer und stellten bei ihm eine Fahne fest. Ein Test vor Ort ergab einen Alkoholwert von knapp 2,4 Promille. Der Mann musste die Fahrzeugschlüssel abgeben und mit auf die Dienststelle, um dort Blut abnehmen zu lassen und eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr entgegenzunehmen. (AZ)