Tierischer Polizeieinsatz: Schaf flüchtet in Wald und bringt Lämmer zur Welt

Ein Schaf samt Lämmern sorgt nahe Nordheim am Wochenende für einen Polizeieinsatz. Das Tier ist nicht allein unterwegs.

Einen tierischen Einsatz hatte die Polizei am Wochenende im Bereich des Donauwörther Stadtteils Nordheim. Ein Spaziergänger meldete am Samstag gegen 8 Uhr ein einsames Mutterschaf mit zwei kleinen Lämmern. Die Tiere befanden sich auf einer Wiese zwischen Nordheim und Auchsesheim. Eine Streifenbesatzung der Polizei war wenig später vor Ort. Sie kümmerte sich um die Tiere und machte deren Besitzer ausfindig. Der Schäfer lieferte eine zu Herzen gehende Geschichte, warum die Tiere allein unterwegs waren.

Am Tag zuvor hatte es heftig geregnet. Deshalb flüchtete das hochträchtige Schaf in einen nahegelegenen Wald. Dort brachte das Tier die beiden Lämmer zur Welt. Am darauffolgenden Morgen wagte sich die Mutter mit den beiden Jungtieren aus dem Schutz des Forsts zurück auf die Wiese, wo die Herde am Tag zuvor geweidet hatte. Diese war jedoch weitergezogen. Dem Schäfer zufolge können Lämmer bereits wenige Minuten nach der Geburt laufen.

Der Besitzer holte das Mutterschaf mit seinem Nachwuchs am Samstag gegen 9 Uhr wieder ab und führte sie zurück zur Herde. Diese befand sich zu dem Zeitpunkt bereits in der Nähe des Weilers Schöttle zwischen Donauwörth und Kaisheim. (AZ)

