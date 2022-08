Teure Pinkelpause an der B16 bei Nordheim

Weil er dringend austreten muss, hält ein Mann bei Nordheim an der B16. Doch während er pinkelt, rollt sein Auto davon.

Ein peinliches Missgeschick ist einem Mann aus dem Lechgebiet am Donnerstagvormittag nahe der B16 bei Nordheim passiert. Der 48-Jährige aus einer Lechgemeinde musste während seiner Fahrt auf der B16 ziemlich dringend austreten. Er fuhr bei Nordheim ab und suchte sich eine passende Stelle direkt an der Einmündung zur Staatsstraße.

Auto rollt weg, während der Fahrer pinkelt

Anscheinend war die Pinkelpause ziemlich dringend gewesen, denn der Mann hatte vergessen, an seinem Wagen die Handbremse zu ziehen. Sein Elektroauto, das er direkt an der Fahrbahn abgestellt hatte, rollte los und prallte gegen die Leitplanke. Laut Polizei Donauwörth liegt der Schaden an dem Wagen und der Planke bei insgesamt etwa 1500 Euro. Die verständigten Polizeibeamten verzichteten auf eine Ahndung und verständigten die zuständige Straßenmeisterei. (AZ)

