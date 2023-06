Unbekannter fährt Zaun in Nordheim an und fährt davon

Vierstelliger Sachschaden entsteht, als am Mittwoch ein Unbekannter gegen einen Zaun in Nordheim fährt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug ist am Mittwoch um 14.55 Uhr gegen den Gartenzaun eines 61-jährigen Anwohners der Rainer Straße in Nordheim geprallt. An der Grundstücksumfriedung entstand ein Schaden von circa 3000 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Donauwörth.

Da sich kein Verursacher meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

