Unfall auf B2: 82-Jährige kracht gegen Leitplanke

Eine betagte Autofahrerin stößt auf der B2 bei Nordheim mit einem Lkw zusammen. Das hat Folgen.

Eine betagte Autofahrerin hat im Bereich der B2-Anschlussstelle nordheim am Dienstag einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 82-Jährige um 15 Uhr auf die Bundesstraße in Richtung Parkstadt einfädeln. Beim Wechsel von der Beschleunigungs- auf die rechte Fahrspur unterschätzte die Seniorin die Geschwindigkeit eines Lastwagens.

Die beiden Fahrzeuge berührten sich. Dadurch drehte sich der Pkw um die eigene Achse und schleuderte in die Leitplanke. An dieser wurden zwei Felder eingedrückt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro.

Donauwörther Feuerwehr braucht nach Unfall nicht mehr einzugreifen

An dem Pkw ließ sich die Fahrertür nicht mehr öffnen. Deshalb alarmierte die Leitstelle auch die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth. Diese konnte jedoch auf der Anfahrt wieder abbestellt werden, da der Mitarbeiter eines Abschleppdienstes das Problem löste und die Frau, die gegenüber dem Rettungsdienst angab, unverletzt geblieben zu sein, den Wagen verlassen konnte.

Durch den Unfall kam es auf der B2 zu Verkehrsbehinderungen in nördlicher Fahrtrichtung. Die Verursacherin erhielt durch die Polizei eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. (AZ)