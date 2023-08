Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Südspange

Auf der B16 bei Nordheim passiert ein folgenreicher Auffahrunfall. Die Feuerwehr kann auch gleich einem Lkw-Fahrer helfen.

Eine Verletzte und ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag auf der Südspange ( B16) nahe Nordheim ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein 36-Jähriger, der mit einem Kleintransporter um etwa 11.35 Uhr auf der Bundesstraße von Rain her unterwegs war, zu spät, dass vor ihm an der Anschlussstelle Nordheim ein Lkw auf die B16 einbog und deshalb eine 41-Jährige mit ihrem Auto abbremsen musste. Die Folge war ein Auffahrunfall. Der 36-Jährige aus Rain prallte mit seinem Pkw auf das Heck des Kleinwagens der Frau aus dem Ries. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beifahrerin, 15, im Kleinwagen erlitt eine Verletzung an der Halswirbelsäule. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr manövriert auch einen Pannen-Lkw von der B16

Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth war mit 15 Kräften vor Ort. Die mussten gegen 12.10 Uhr auch einen an die Unfallstelle heranrollenden Pannen-Lastwagen von der Straße manövrieren. Bis die Südspange wieder frei war, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)