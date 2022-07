Weizenfeld bei Nordheim steht in Flammen

Plus Nahe Nordheim brennt ein Getreidefeld. Die Feuerwehr verhindert ein weiteres Ausbreiten des Brands.

Nahe dem Donauwörther Stadtteil Nordheim hat es am frühen Donnerstagabend auf einem Getreideacker gebrannt. Dabei wurde erntereifer Weizen auf einer größeren Fläche vernichtet. Zwei Feuerwehren verhinderten einen noch größeren Schaden.