Wildunfall auf der B16 sorgt für hohen Sachschaden

Ein Reh springt nahe Nordheim unvermittelt über die Leitplanke direkt vor das Auto eines 71-Jährigen. Der Schaden ist hoch.

Einen gehörigen Schrecken hat ein 71-Jähriger bekommen, der am Donnerstagmittag auf der Südspange der Bundesstraße 16 bei Nordheim in Richtung B2 unterwegs war. Plötzlich und unvermittelt sprang ein Reh laut Polizei von der rechten Seite über die Leitplanke direkt vor sein Fahrzeug. Der Zusammenstoß war so heftig, dass das Tier über die Leitplanke zurück auf die andere Seite geschleudert wurde. Glück im Unglück: Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Sein Fahrzeug allerdings trug erhebliche Schäden davon. Der Frontschaden am Auto wird auf rund 7000 Euro geschätzt. (AZ)