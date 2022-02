IHK-Nordschwaben: Geschäftsführerin Kräußlich geht

Plus Nach acht Jahren verlässt Bettina Kräußlich die regionale Geschäftsstelle der IHK in Nordschwaben. Wie es dort weitergeht.

Bei der IHK in Nordschwaben gibt es Veränderungen. Bettina Kräußlich, 41, wird ihren Posten als Geschäftsführerin des Regionalbüros für Nordschwaben aufgeben. Acht Jahre fungierte sie als zentrale Ansprechpartnerin und Schnittstelle für die Betriebe in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen. Jetzt gibt es einen Wechsel auf dieser Position.