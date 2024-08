Bund fördert Projekte in Nordschwaben

Die parlamentarische Sommerpause wird gerne genutzt, um Bilanz zu ziehen. So auch im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, das dem örtlichen SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid eine Übersicht über aktuelle und abgeschlossene Förderprojekte im Wahlkreis Donau-Ries zur Verfügung gestellt hat.

„Ohne Förderprogramm wären viele Sanierungs- und Baumaßnahmen nicht umsetzbar, daher bin ich dankbar für die Bundesmittel, die zur Unterstützung kommunaler Projekte in unsere Region fließen“, erklärt Schmid in einer Pressemitteilung. Aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ werden derzeit drei Maßnahmen gefördert: Für die Sanierung und den Ersatzneubau auf dem Sportgelände in Buchdorf sind seit 2022 bereits 468.405 Euro geflossen, 700.000 Euro wurden seit 2022 in Lauingen für den Ersatzneubau des Kabinentrakts im Auwaldstadion zur Verfügung gestellt. In Nördlingen sind seit 2023 bereits 400.000 Euro für den Ersatzneubau des Quartierzentrums Wemdinger Viertel ausgezahlt worden, bereits abgeschlossen ist die Förderung des Ersatzneubaus des Hallenbades. Dieser wurde mit 2,7 Millionen Euro gefördert.

Förderungen im Landkreis Donau-Ries: Mehrere Bauprojekte profitieren finanziell

Der Ersatzneubau des Hallenbades in Asbach-Bäumenheim wurde im März dieses Jahres ins Förderprogramm aufgenommen, hier ist eine Förderung in Höhe von 6 Millionen Euro hinterlegt. Die Stadt Oettingen hat bei der Reaktivierung des Hotels Krone unter anderem vom Bundesprogramm „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus“ profitiert, hier flossen von 2020 bis 2022 9,76 Millionen Euro Fördermittel. „Ich bin froh, dass der Bund weiterhin zu seiner Verantwortung steht und kommunale Projekte im Bereich des Sports, der Jugendarbeit, der Kultur und für das gesellschaftliche Miteinander fördert. In Zeiten knapper Kassen ist dies keine Selbstverständlichkeit und bedeutet auch, dass nicht alle Kommunen, die sich um eine Förderung beworben haben, diese bekommen“, so Schmid.

Das sind die Fördersummen der Städtebauförderung in Co-Finanzierung mit dem Freistaat Bayern im Einzelnen: Aus den Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung erhalten im Programm „Lebendige Zentren“ im Jahr 2024 Dillingen 240.000 Euro für Maßnahmen in der Altstadt, ebenso wie Harburg mit einer Fördersumme von 60.000 Euro. Im Programm „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“, früher bekannt als „Soziale Stadt“, werden 2024 verschiedene Maßnahmen in Auhausen (30.000 Euro), Donauwörth (400.000 Euro), Höchstädt (800.000 Euro), Lauingen (400.000 Euro), Lutzingen (30.000 Euro), Oettingen (300.000 Euro) und Syrgenstein (30.000 Euro) gefördert.

Von Geldern aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ profitieren in diesem Jahr Asbach-Bäumenheim (30.000 Euro - Gewerbebrache AGCO), Donauwörth (60.000 Euro - Alfred-Delp-Kaserne), Mertingen (60.000 Euro - Ortskern), Monheim (30.000 Euro - Altstadt), Nördlingen (300.000 Euro - Altstadt Bahnhofsbereich), Rain (42.000 Euro- Altstadt), Tapfheim (60.000 Euro- Ortskern), Wallerstein (30.000 Euro - Ortskern) und Wemding (30.000 Euro - Altstadt). (AZ)