Nicht wenige Fallstricke warten: Wie verfasse ich ein Testament?

Erben sorgt nicht selten für Hader in der Familie – deshalb kann es sinnvoll sein, ein Testament aufzusetzen. Dabei sollte aber alles stimmen, schließlich handelt es sich um ein juristisches Dokument. Und Fallstricke gibt es so einige. Was Notare aus der Region bei der Anfertigung eines Testaments raten.

Welche Form muss ein Testament haben?

Ein Testament muss entweder handschriftlich aufgesetzt oder von einem Notar erstellt werden. „Ein Computerausdruck ist ungültig“, betont der Donauwörther Notar Dr. Christian Auer. Grundsätzlich zählt im Sterbefall immer das neueste Testament. Deshalb muss das Schriftstück mit einem Datum versehen sein, sagt der ehemalige Nördlinger Amtsgerichtsdirektor und Notarvertreter Helmut Beyschlag. Dabei ist es unerheblich, ob das Testament vom Notar stammt oder selbst geschrieben wurde. Inhaltlich sollte klar aus dem Schriftstück hervorgehen, dass es sich um ein Testament handelt. Es bietet sich also an, das Wort „Testament“ oder die Wendung „Letzter Wille“ als Überschrift zu nutzen. Außerdem müssen Ort und Unterschrift enthalten sein. „Die Adresse anzugeben ist sinnvoll“, so Auer.

Wer darf überhaupt ein Testament verfassen?

„Man muss testierfähig sein“, sagt Auer. Das heißt, die Person muss noch einen freien Willen bilden können und geistig in der Lage sein zu überblicken, was im Testament steht. Sicherheitshalber ist es laut Auer sinnvoll, sich ein ärztliches Attest ausstellen können. Nicht selten werden Testamente mit Blick auf den gesundheitlichen Zustand des Erblassers nämlich angefochten.

Wie stelle ich sicher, dass es keine Missverständnisse gibt?

„Man muss sich das Erbe wie einen Kuchen vorstellen“, erklärt Auer. „Es ist eine Einheit. Und nur diese Einheit kann man auch vererben.“ Sprich: Vermögenswerte und Schulden können nur an einen Erben oder eine Erbengemeinschaft vermacht werden. Dieser Erbe muss eindeutig aus dem Testament hervorgehen. Wer zum Beispiel beide Kinder als Erben einsetzt muss die Quote bestimmen, in welchem Umfang die beiden jeweils erben sollen. Der Erbe ist der Rechtsnachfolger. Darüber hinaus ist es möglich, auch ein Vermächtnis in das Testament aufzunehmen. Der sogenannte Vermächtnisnehmer erhält lediglich Anspruch auf einen gewissen Gegenstand des Erbes. Dabei ist die Menge der Vermächtnisse in einem Testament unbegrenzt. Übrigens ist es auch möglich, juristische Personen als Erben einzusetzen, beispielsweise eine soziale Einrichtung.

Muss man den Pflichtteil im Erbe berücksichtigen?

Nein, das ist nicht notwendig. „Der Pflichtteil entsteht automatisch“, sagt Auer. De facto hat der Erblasser also keine juristische Handhabe darüber. Er ist immer die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, den eigentlich jemand bekommen würde, wenn man kein Testament macht. Grundsätzlich haben Kinder und Ehepartner, in bestimmten Fällen auch Eltern oder Enkel des Erblassers Ansprüche darauf. Der Pflichtteil besteht nicht aus Gegenständen, sondern aus Geld.

Kann ich ein Testament mit meinem Ehepartner zusammen aufsetzen?

Ja, das geht. Doch dabei gilt es zu beachten, dass es sich um zwei Erbfälle handelt. Wenn einer der Ehepartner stirbt, ist eine Änderung des Testaments nicht mehr möglich. Es sei, dies ist explizit so im Testament hinterlegt.

Welche Fehler kommen häufig vor?

Einer der häufigsten Fehler ist es laut Auer, dass die Form nicht stimmt. „Wenn ich lediglich einen Computerausdruck unterschreibe, ist das ungültig.“ Ein weiterer Fehler sei es, keinen Erben zu benennen. „Das macht das Testament zwar nicht ungültig, sorgt aber später oft für Probleme.“ Was auch vorkomme, seien Festlegungen, die juristisch nicht zulässig sind. „Es kommt vor, dass Menschen Begriffe benutzen, die sie nicht einordnen können.“ Zum Beispiel sei ein Vorerbe etwas völlig anderes als ein Erbe. Kurz gesagt kann ein Vorerbe ohne Zustimmung der Nacherben, die zum Beispiel seine Kinder sein können, ein Haus, das er geerbt hat, nicht mehr verkaufen oder belasten.

Welche Tipps hat ein Notar für das Aufsetzen eines Testaments?

„Am besten sollte man vorher mit der Familie reden.“ Das schlimmste Testament sei das „heimliche“ Testament, von dem vorher keiner etwas wisse. Außerdem solle man ein Testament nicht zu spät verfassen. Ehepartner, Kind, Haus oder Betrieb seien gute Gründe für ein Testament. „Wenn eines davon vorliegt, sollte man dringend an ein solches denken.“ Außerdem richten sich die Gebühren für ein Testament nach der Höhe des Vermögens, das im späteren Alter oft höher ist.

Wo sollte man das Testament aufbewahren?

Verfasst man es bei einem Notar, leitet es dieser an das Amtsgericht weiter. Außerdem wird ein solches beim zentralen Testamentsregister, einer Online-Datenbank, hinterlegt. Ein handgeschriebenes Testament kann man persönlich in einem verschlossenen Umschlag beim Amtsgericht hinterlegen.

Wann sollte man sich mit dem Thema Testament befassen?

Meist schiebe man Entscheidungen über das Vererben von sich weg, trotzdem empfehle es sich, Dinge frühzeitig zu regeln, vor allem wenn man Immobilien oder größere Vermögenswerte besitzt, rät Helmut Beyschlag. Denn wenn nichts geregelt ist, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Und diese müsse man schon sehr genau kennen. Es empfehle sich auf jeden Fall, sich professionell beraten zu lassen, so Beyschlag weiter. Auch sei es wichtig, sich nach der Erstellung eines Testaments nicht zurückzulehnen, sondern von Zeit zu Zeit zu überprüfen, ob das Niedergeschriebene noch dem „letzten Willen“ entspreche.