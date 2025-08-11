Notarzteinsatz an Bahnbrücke in Donauwörth

An der Bahnbrücke in der Nähe der Donauwörther Rambergsiedlung läuft derzeit ein Notarzteinsatz. Auch zahlreiche Feuerwehrkräfte befinden sind an der Stelle. Seit etwa 9.30 Uhr ist die Bahnstrecke Donauwörth-Nördlingen gesperrt. Wann der Einsatz beendet ist und die Bahnstrecke wieder frei ist, ist derzeit noch unklar. Züge aus Augsburg verkehren lediglich bis Mertingen und enden dort vorzeitig. Züge aus Richtung Nürnberg fahren lediglich bis Treuchtlingen. Derzeit werde an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs gearbeitet, wie die Bahn mitteilt. (AZ)

Notarzteinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnbrücke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis