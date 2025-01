Am Freitag hat sich ein 62-Jähriger bei Baumschnittarbeiten in Otting verletzt. Der Mann führte gegen 14.45 Uhr Arbeiten in seinem privaten Wald durch. Dabei traf ihn ein größerer Ast am Rücken, weswegen er von der Leiter stürzte. Er wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. (AZ)

