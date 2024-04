Vermeintlicher Brand von Scheune: Größerer Alarm bei Feuerwehr

In Nußbühl raucht es aus einem Stadel. Am frühen Donnerstagabend rücken deshalb vier Feuerwehren und weitere Kräfte aus.

Der vermeintliche Brand einer Scheune im Fünfstettener Ortsteil Nußbühl hat am frühen Donnerstagabend dafür gesorgt, dass ein größeres Aufgebot an Rettungskräften alarmiert wurde. Diese brauchten glücklicherweise nicht einzugreifen.

Um kurz nach 18.30 Uhr schlug nach Auskunft von Kreisbrandrat Heinz Mayr ein Zeuge Alarm, weil aus einem Gebäude in dem kleinen Dorf Rauch quoll. Die erste Annahme: In dem Stadel sei ein Brand ausgebrochen. Daraufhin rückten die Freiwilligen Feuerwehren Heidmersbrunn-Nußbühl, Fünfstetten, Wemding und Otting aus. Auch die Mitglieder der in Mertingen und Berg angesiedelten Unterstützungsgruppe Überörtlicher Einsatzleiter eilten zu ihren Fahrzeugen.

Ein Dieselaggregat in Nußbühl raucht beim Anlaufen

Als die ersten Kräfte in Nußbühl an dem Anwesen eintrafen, konnte jedoch gleich wieder Entwarnung gegeben werden. Wie Mayr berichtet, sei in der Scheune lediglich ein Dieselaggregat angelaufen gewesen und habe geraucht: "Deshalb war kein Eingreifen erforderlich."