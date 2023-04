Anspruchsvolle Stücke beim Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Oberndorf

Evergreens aber auch musikalisch schwierige Stücke meisterte die Trachtenkapelle Oberndorf bei ihrem Konzert. Ehrungen für verdiente Mitglieder.

Viel Freude an der Blasmusik bewiesen die Musiker beim diesjährigen Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Oberndorf im Saal des Gasthauses zur Krone. Unter der Leitung des Dirigenten Martin Gottwald wurde ein abwechslungsreiches Programm aus klassischen, modernen und volkstümlichen Musikstücken dargeboten.

Mit dem Triumph-Marsch "Einzug der Gladiatoren" begrüßten die Oberndorfer Musikanten ihre Gäste. Nach einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden Alexander Klein folgte der anspruchsvolle "Tannhäuser Grand March" von Richard Wagner, welcher ausdrucksstark und gekonnt dargebracht wurde. Auch beim konzertanten Titel "The Best of 1812" stellten die Musiker ihr Können unter Beweis, was von den Zuhörern mit großem Beifall belohnt wurde. Mit dem Konzertmarsch "Kometenflug" von Alexander Pfluger schloss der erste Teil des Konzerts, bevor die Gäste in eine kurze Pause entlassen wurden.

Medley der Schlager aus den 80er-Jahren bei der Kapelle in Oberndorf

Lebensfreude pur versprühten die lateinamerikanischen Evergreens von "Southern Carvival", mit welchen die Musiker schwungvoll in den zweiten Teil des diesjährigen Konzertabends starteten. Anschließend ging es mit "The Best of Beatles" modern im Programm weiter. In diesem Medley hat Kurt Gäble einige der größten Hits der legendären Briten wie "Eight Days a Week", "With a Little Help From my Friends", "Let It Be", "Yesterday" oder "Obladi Oblada" zu einem mitreißenden Potpourri zusammengefasst. Mit "Baba Yetu" nahm die Trachtenkapelle das Publikum mit in das bekannte Computerspiel "Civilization IV" und brachte ihm das "Vaterunser" auf Swahili, einer Verkehrssprache Ostafrikas, musikalisch näher. Ein weiteres Medley war den wilden 80er-Jahren gewidmet. Hier ging es in "80er-Kult(tour)" vom "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang, "Ohne dich" von der Münchner Freiheit, "1000 und 1 Nacht (Zoom!)" von Klaus Lage, "Sternenhimmel" von Hubert Kah bis hin zu Falcos "Rock me Amadeus".

Nach anhaltendem Applaus des Publikums folgten als Zugaben der österreichische "Rainer-Marsch" und der bekannte Ohrwurm "Hey Jude". Beim Frühjahrskonzert standen auch Ehrungen auf dem Programm, die vom stellvertretenden ASM-Bezirksvorsitzenden Stefan Reichherzer vorgenommen wurden.