Betrunken und bekifft am Steuer bei Oberndorf erwischt

Weil er bekifft und betrunken bei Oberndorf mit dem Auto unterwegs war, muss ein 25-Jähriger jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Beamte der Polizei Rain haben am Samstagabend einen Autofahrer, der betrunken und unter Drogen stehend unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Der 25-jährige Fahrer fiel in Oberndorf auf. Er wurde kontrolliert und die Beamten stellten eine Fahne fest. Ein bereitwillig durchgeführter Vortest zeigte 0,4 Promille an.

Außerdem zeigte der Mann die typischen Auffälligkeiten, wenn jemand Drogen genommen hatte. Die Beamten fanden im Fahrzeug 0,5 Gramm Marihuana und verboten dem 25-Jährigen die Weiterfahrt. Auf der Wache der Polizei Rain wurde ein Bluttest durchgeführt, das Ergebnis steht noch aus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch