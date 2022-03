Oberndorf

vor 48 Min.

Dafür macht die Gemeinde Oberndorf mächtig Schulden

Eines der Projekte in Oberndorf: Derzeit entstehen rund um den neuen Kindergarten die Außenanlagen. Dabei deutet sich an, dass die Einrichtung schon wieder zu klein sein könnte.

Plus Oberndorf geht reihenweise Millionenprojekte an. In der Bürgerversammlung zieht Bürgermeister Franz Moll Bilanz: Gute Nachrichten und böse Überraschungen.

Von Helmut Bissinger

„Viel bewältigt, aber noch einiges vor der Brust.“ Das könnte ein Fazit sein, dass die 78 Oberndorfer und Eggelstettener nach der Bürgerversammlung ziehen könnten. Bürgermeister Franz Moll riskierte in Pandemie-Zeiten eine Präsenzveranstaltung, „weil mir trotz allem die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist“. Zwei Stunden lang zeigte Moll in der Turnhalle auf, was geleistet wurde „und was noch auf Lösungen wartet“.

