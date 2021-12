Die Barfußbande und die geklaute Oma

Autor Jörg Steinleitner liest in der Grundschule Oberndorf

Ein wahres Feuerwerk lieferte der Kinderbuchautor Jörg Steinleitner an der Grundschule Oberndorf ab. Mit einer Lesung aus seinem Buch „Die Barfußbande auf der Suche nach der geklauten Oma“ begeisterte er die 121 Schülerinnen und Schüler, deren Lehrerinnen, den Elternbeirat und die Vertreterinnen der Pfarrbücherei, Ingrid Scheller, und der Sparkasse Oberndorf, Brigitte Vida. Es roch nach Abenteuer in der Turnhalle der Grundschule! Worum geht es in der Geschichte? Corvin, Kiki, Ben und Tanne haben Sommerferien. Zu ihrem großen Bedauern ist es in ihrem kleinen Dorf am Michlsee ziemlich langweilig und es gibt nichts, was die Kinder dagegen machen könnten. Da hat Corvin eine coole Idee: Warum nicht eine Bande gründen? Nicht nur irgendeine Bande, nein – einen echten Detektivclub?!

Die anderen Kinder sind auch gleich Feuer und Flamme, und die Barfuß-Bande (so nennen sie sich, weil sie im Sommer immer alle Barfuß laufen) hat schneller ihren ersten Fall, als gedacht. Denn Tannes Großmutter – die von allen nur Oma Schnitzel genannt wird, weil sie so köstliche Schnitzel brät – ist verschwunden. Wurde sie entführt? Corvin, Kiki, Ben und Tanne beginnen zu ermitteln. Dabei stoßen sie im Wald auf ein verlassenes und ziemlich gruseliges Haus. Und dann wird noch der Traktor von Tannes Opa gestohlen und eine Schatzkiste und ein Motorrad… Die Kinder bekommen einen Verdacht: Haben alle diese Vorfälle vielleicht etwas miteinander zu tun? Mit Hilfe von dem Jungen Quentin, der in Wolkendorf Urlaub macht und seiner Hündin Britney, stellen sie den Gangstern eine Falle…

Interaktiv wurden die Schulkinder in die Handlung mit eingebunden und durften Quizfragen beantworten, bekamen einen Filmeinspieler zu sehen und hatten Gelegenheit, das Mottolied mitzusingen. Möglich war dies alles nur durch eine großzügige Förderung durch die „Stiftung Lebendiges Donau-Ries“ der Sparkasse Donauwörth sowie im Rahmen von „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. (AZ)