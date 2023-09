Einbrecher steht mitten am Tag in Einfamilienhaus in Oberndorf

Zur Mittagszeit steht ein Mann im Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in Oberndorf. Dabei bediente er sich offenbar auch am Schmuck einer Frau.

Am Freitagmittag hat ein Mann in Oberndorf aus einem Haus Schmuck gestohlen. Gegen 12 Uhr war eine Anwohnerin in ihrem Garten in der Fuggerstraße. Als sie über die Terassentür in den Wohnbereich ging, sah sie einen unbekannten Täter, der sich an der geöffneten Eingangstüre des Einfamilienhauses befand.

Schmuck im Wert von rund 2000 Euro gestohlen

Die Dame verwies den Mann umgehend aus dem Wohnbereich. Als sie gegen 14.30 Uhr Schmuck anlegen wollte, stellte sie fest, dass Schmuck im Wert von rund 2000 Euro entwendet wurde. Hinweise zum männlichen Tatverdächtigen werden von der Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegengenommen. (AZ)