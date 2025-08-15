Einen ganzen Nachmittag Karaoke

„Karaoke und Popcorn – Bühne frei für unsere kleinen Gesangstalente“: So hieß es beim Ferienprogramm des Jugendchores Cantiamo (MGV Liederkranz Oberndorf-Eggelstetten) in Oberndorf. Unter der Leitung von Chorleiterin Anne-Kathrin Abel durften die kleinen Sängerinnen ihre Lieblingssongs performen und zum Besten geben. Abel hatte hierfür auf der Bühne des Kronensaales eine kleine „Showbühne“ aufgebaut, auf der sich die kleinen Künstler wie große Stars fühlen durften. Mit Mikros, Lautsprecher, Glitzer- und Glamouroutfits und großem Karaoke-Bildschirm wirkte der Ablauf sehr professionell. Zur Stärkung gab es zwischendurch Getränke und Popcorn. Der Chorleiter des MGV, Christoph Stiglmeir, unterstützte die Veranstaltung durch sein technisches Equipment.

