Frisch gehacktes Brennholz aus Waldstück bei Oberndorf geklaut

Eine unbekannte Person hat sich bei Oberndorf am Bennholz bedient. Dieses hatte der Besitzer gerade erst keingemacht.

Aus einem Waldstück bei Oberndorf hat eine unbekannte Person Brennholz gestohlen. Passiert ist dies am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr. Der Zeitraum ist so genau bekannt, weil der Dieb sich direkt bedient hat, nachdem ein Oberndorfer für sich selbst Brennholz gemacht hatte.

Der Besitzer war in den Wald gefahren, um sich dort Buchenholz kleinzumachen und es als Brennholz zu gebrauchen. Er fuhr es in mehreren Ladungen nach Hause. Als er dann die letzte Fahrt antrat und dafür etwa 30 Minuten nicht vor Ort war, war die Ladung, die am Weg gelagert hatte, weg. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro - und die Mühe des Kleinhackens auch umsonst. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rain zu melden. (AZ)