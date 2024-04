Geldbeutel aus unversperrtem Auto geklaut

Ein Unbekannter stiehlt in Oberndorf eine Geldbörse und kauft sich mit seiner Beute Zigaretten.

Ein Diebstahl hat sich in der Nacht vom Karfreitag auf Samstag ereignet. Laut Polizei klaute ein Unbekannter im Oberndorfer Ortsteil Eggelstetten eine Geldbörse aus einem unversperrten Auto. Dieses war zur Tatzeit im Kapellenweg abgestellt. In der Geldbörse befanden sich mehrere Karten und rund 190 Euro Bargeld. Zudem benutzte der unbekannte Täter eine entwendete Scheckkarte zum Kauf von fünf Schachteln Zigaretten an einem Zigarettenautomaten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. Telefon 09090/70070. (AZ)