Oberndorf

18:00 Uhr

Oberndorfer leitet mit 94 Jahren das Heimatmuseum

Plus Das Museum in Oberndorf kann nicht nur mit 6000 Exponaten aus längst vergangenen Zeiten punkten. Der Museumsleiter ist trotz hohen Alters voll bei der Sache.

Von Ilona Schmid

Wenn Alois Müller durch die Ausstellungsräume des Heimatmuseums Oberndorf geht, kommen ihm eingestaubte Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wieder lebendig vor. Sanft lächelnd läuft er an seinem alten Schaukelpferd vorbei, deutet dann auf einen Kinderhochstuhl, an dem die Zeit auch nicht spurlos vorüber gegangen ist. Hier und da blättert der Lack ab, die ein oder andere Schramme ist deutlich erkennbar. „Der ist fast 100 Jahre alt. In ihm saß schon mein Bruder“, erklärt Müller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen