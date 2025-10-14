Isabella Habermann ist Oberndorfer Weinkönigin

Das Weinfest des MGV „Liederkranz“ Oberndorf-Eggelstetten war ein voller Erfolg. Im herbstlich dekorierten Kronensaal konnten die Oberndorfer Sänger zahlreiche Ortsvereine, befreundete Chöre und Freunde des MGV begrüßen. Bereits zum siebten Mal wurde die „Weinkönigin des MGV“ gewählt. Hierfür waren vier Kandidatinnen vorgeschlagen: Isabella Habermann (VfB Oberndorf), Anna Steinhart (FFW Oberndorf), Sarah Edler (Altschützen) und Fabienne Mikschl (Theaterverein). Die vier jungen Damen mussten zunächst einen Fragebogen mit Fragen rund um den Wein und den Männergesangverein beantworten. Anschließend galt es, bei einer von Edwin Mareis durchgeführten Weinprobe verschiedene Weine zu erkennen. Dies war sicherlich die größte Herausforderung auf dem Weg zur „Königin“. Anschließend stand Geschicklichkeit auf dem Programm: Jede Kandidatin musste möglichst viele Weintrauben in ein von einem Spielpartner gehaltenes Weinglas werfen. Beim vierten Durchgang hieß es, aus dem Publikum je zwei aktive Sänger des MGV auf die Bühne zu holen und zusammen mit diesen zwei Stimmungslieder zum Besten zu geben. Der Applaus des Publikums bestimmte dabei die Punktevergabe. Nach der Auswertung verkündete Vorsitzender Christian Hornung das Ergebnis: Isabella Habermann (VfB Oberndorf) ist neue Weinkönigin des MGV und wurde anschließend vom 3. Bürgermeister Martin Dirr gekrönt. Hornung ernannte die drei weiteren Kandidatinnen zu Weinprinzessinnen. Der Abend wurde von Adi Rößle, Matthias Schefstos und Christian Hornung moderiert. Anschließend wurde noch bis weit nach Mitternacht zur Musik des Duos „2PS“ gefeiert, getanzt und gesungen.

