Kameradschaftsabend und Helfer-fest der FF Oberndorf

Monika Gayr, Jürgen Höck, Familie Scharbert, Bernhard Gayr, Fabian Schilz, Martin Stempfle Foto: Lukas Ruf

Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf hatte zum jährlichen Kameradschaftsabend mit Helferfest eingeladen. Die Veranstaltung würdigt traditionell das Engagement der aktiven Feuerwehrleute ebenso wie die Unterstützung vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer über das gesamte Jahr hinweg – besonders rund um das Grillfest. Der Verein sprach allen Unterstützern, Spendern und Sponsoren seinen herzlichen Dank aus. Ein besonderer Moment des Abends war die Begrüßung von Ulrich Scharbert mit Familie. Seine großzügige Spende machte die fachgerechte Konservierung der Gründungsfahne der Feuerwehr möglich. Die Fahne ist ein zentrales Stück Vereinsgeschichte und bleibt durch die Maßnahme für kommen-de Generationen erhalten. Zudem wurden die Festdamen offiziell verabschiedet. Fünf Festdamen haben zugleich ihre Bereitschaft erklärt, den Verein auch mit Blick auf das Jubiläumsfest 2027 weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf bedankt sich bei allen, die durch ihren Einsatz, ihre Zeit oder finanzielle Beiträge die Arbeit der Wehr und des Vereins möglich machen.

