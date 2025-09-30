Icon Menü
Oberndorf: Kameradschaftsabend und Helfer-fest der FF Oberndorf

Oberndorf

Kameradschaftsabend und Helfer-fest der FF Oberndorf

Dank an Aktive, Helfer, Spender und Sponsoren
Von Lukas Ruf für Freiwillige Feuerwehr Oberndorf am Lech
    Jürgen Höck, Monika Gayr, Jessica Gayr, Renate Dambaur, Olivia Trägner, Rebecca Amann, Elena Trägner, Anne Moll, Verena Amann, Svenja Braunwarth, Bernhard Gayr
    Jürgen Höck, Monika Gayr, Jessica Gayr, Renate Dambaur, Olivia Trägner, Rebecca Amann, Elena Trägner, Anne Moll, Verena Amann, Svenja Braunwarth, Bernhard Gayr Foto: Lukas Ruf
    Monika Gayr, Jürgen Höck, Familie Scharbert, Bernhard Gayr, Fabian Schilz, Martin Stempfle
    Monika Gayr, Jürgen Höck, Familie Scharbert, Bernhard Gayr, Fabian Schilz, Martin Stempfle Foto: Lukas Ruf

    Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf hatte zum jährlichen Kameradschaftsabend mit Helferfest eingeladen. Die Veranstaltung würdigt traditionell das Engagement der aktiven Feuerwehrleute ebenso wie die Unterstützung vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer über das gesamte Jahr hinweg – besonders rund um das Grillfest. Der Verein sprach allen Unterstützern, Spendern und Sponsoren seinen herzlichen Dank aus. Ein besonderer Moment des Abends war die Begrüßung von Ulrich Scharbert mit Familie. Seine großzügige Spende machte die fachgerechte Konservierung der Gründungsfahne der Feuerwehr möglich. Die Fahne ist ein zentrales Stück Vereinsgeschichte und bleibt durch die Maßnahme für kommen-de Generationen erhalten. Zudem wurden die Festdamen offiziell verabschiedet. Fünf Festdamen haben zugleich ihre Bereitschaft erklärt, den Verein auch mit Blick auf das Jubiläumsfest 2027 weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf bedankt sich bei allen, die durch ihren Einsatz, ihre Zeit oder finanzielle Beiträge die Arbeit der Wehr und des Vereins möglich machen.

