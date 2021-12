Lüftungsanlage in der Grundschule soll im Herbst 2022 laufen

Plus Wie kann man Kinder im Unterricht vor Coronaviren schützen? Darüber hat der Gemeinderat Oberndorf lange nachgedacht - und viel getestet. Nun steht die Lösung.

Die Frage, wie man Schülerinnen und Schüler im Unterricht vor einer möglichen Corona-Infektion schützen kann, beschäftigt natürlich auch die Gemeinde Oberndorf. Nachdem mehrere Optionen und Modelle getestet worden waren, ist nun eine Entscheidung gefallen.