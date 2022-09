Oberndorf/Mertingen

16:18 Uhr

Verunglückter lag stundenlang tot neben Auto – Ermittler sehen mögliche Ursache

Plus In der Nacht auf Freitag kam der Pkw eines 31-Jährigen zwischen Oberndorf und Mertingen von der Straße ab und überschlug sich. Er wurde erst am Morgen gefunden.

Artikel anhören Shape

Stundenlang muss ein verunglückter Autofahrer in der Nacht zum Freitag neben seinem Wagen gelegen haben, ehe er dort am frühen Morgen tot gefunden wurde. Einem Pkw-Fahrer, der gegen 5 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Oberndorf und Mertingen unterwegs war, fiel beim Vorbeifahren an der Abzweigung Richtung Überfeldsiedlung zunächst lediglich eine beschädigte Leitplanke auf, die ihn stutzig machte. Er hielt an, sah nach und entdeckte den völlig demolierten Unfallwagen einige Meter unterhalb der Straße in einem Acker. Die Stelle ist von der Straße nur schwer einsehbar, erst recht bei Dunkelheit. Neben dem Auto lag der getötete Fahrer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .