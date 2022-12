Seltener Gast beim Adventskonzert in Oberndorf

Am 1. Advent fand in der Pfarrkirche Oberndorf ein Konzert statt. Dabei war auch eine Gruppe, die sonst kaum noch auftritt.

Am Abend des ersten Adventssonntages fand in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Oberndorf nach drei Jahren Pause wieder das traditionelle Adventssingen statt. Die PGR-Vorsitzende Elisabeth Braunwarth konnte zahlreiche Zuhörer und eine große Schar von Mitwirkenden aus Oberndorf und Eggelstetten begrüßen. Eröffnet wurde die adventliche Stunde von der Trachtenkapelle Oberndorf unter der Leitung von Martin Gottwald, die mit dem Marsch aus "Herkules" von G. F. Händel das Gotteshaus mit festlichen Tönen erfüllte.

Der Volksliederchor Eggelstetten, unter der Leitung von Brigitte Marb, sang sehr harmonisch und gefühlvoll „Wie schön glänzt die Sonn“ und das anspruchsvolle „Und unser lieben Frauen“, ein adventliches Volkslied aus dem 17. Jahrhundert, ehe das bekannte „ Advent ist ein Leuchten“ die Zuhörer wieder das nahende Weihnachtsfest erahnen ließ.

Mit dabei war auch der Volksliederchor Eggelstetten. Foto: Manfred Keller

Es folgte ein „Revival“ der besonderen Art: Die Oberndorfer Sängerinnen unter der Leitung von Jutta Hornung singen mittlerweile nur noch sehr selten. Zum Adventssingen aber hatten sie mit „Nun es nahen sich die Stunden“ und „Brennende Lichter“ zwei ihrer Klassiker mitgebracht, die sie harmonisch und mit viel Gefühl vortrugen. Eine große Bereicherung des Abends waren die ruhigen Instrumentalstücke des Oberndorfer Saitenklangs (Leitung: Gabi Sailer), der mit „Eröffnet die Pforten“, „Füll meine Hand“ und „Erev ba“ drei besinnliche Weisen zum Advent mitgebracht hatte.

Die Sänger des Männergesangvereins, unter der Leitung von Heinrich Speer, brachten „Stille Zeit, friedliche Zeit“ und das beliebte „Tochter Zion“ zu Gehör, ehe sie sich mit den Damen des Oberndorfer Kirchenchors zu einem großen Gemeinschaftschor verbanden: „Seht, es naht die heilige Zeit“ und „Advent, so gnadenreich“ wurden hierbei gekonnt und fein intoniert. Die Trachtenkapelle zeigte mit „Vivaldis Winter“, dem wunderschönen „Märchen vom Moos und Farnkraut“ und dem weihnachtlichen „Sweet bells fantasy“ mit raumfüllenden Klängen ihr großes Können.

Zwischen den Gesangs- und Instrumentalbeiträge lasen die Damen des Oberndorfer Pfarrgemeinderats besinnliche Texte, die den Zuhörern die Bedeutung der Adventszeit als Vorbereitung auf Weihnachten näherbrachten. Das gemeinsam gesungene Lied „Macht hoch die Tür“ beschloss das gelungene Adventskonzert.