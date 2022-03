Oberndorf

12:30 Uhr

So viel kann Oberndorf an dem neuen Solarpark verdienen

Plus Die Gemeinde positioniert sich zu einem Projekt südlich des Ortes. Damit soll nicht nur Geld in die eigene Kasse fließen, auch die Bürger könnten profitieren.

Von Helmut Bissinger

In Oberndorf will man aktiv die Energiewende unterstützen – und dabei auch noch Geld verdienen. Gemeinsam mit einer Firma aus Burgkunstadt (Oberfranken) soll südlich des Ortes, in der Nähe der Staustufe Oberpeiching, eine Photovoltaik-Freifläche entstehen. Die Weichen hierfür sind gestellt, so Bürgermeister Franz Moll. Zusammen mit Grundstückseigentümern, Landwirten und Banken soll das Projekt verwirklicht werden. Der Betreiber ist sicher, dass über mindestens 20 Jahre nachhaltiger Strom erzeugt werden könne.

