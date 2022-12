Tot gespritze Orchideen bei Oberndorf: Bund Naturschutz stellt Strafanzeige

Im Frühjahr vernichtete ein Landwirt ein wertvolles Vorkommen seltener Frauenschuh-Orchideen in Oberndorf. Der Bund Naturschutz fordert jetzt Wiedergutmachung.

Ein Waldbesitzer aus dem südlichen Landkreis hat im Frühjahr 2022 auf mehreren hundert Quadratmetern im Oberndorfer Wald die extrem streng geschützte Orchideenart "Frauenschuh" im großen Maße vernichtet. Das Entsetzen war damals groß, als diese Redaktion berichtete. Nun aber zieht der Fall weitere Kreise. Zudem geht es um die Frage, was mit der geschädigten Fläche passieren soll. Wie berichtet wurde der Standort flächig mit Glyphosat abgespritzt und größtenteils zerstört. Der Verursacher hatte sich in dieser Zeitung öffentlich entschuldigt.

Nun stellt der BUND Naturschutz offiziell einen Antrag auf Sanierung nach dem Umweltschadensgesetz bei der Regierung von Schwaben. Demnach soll der Verursacher, gleichzeitig Eigentümer und Bewirtschafter der betroffenen Fläche, behördlich verpflichtet werden, den von ihm verursachten Umweltschaden zu sanieren. Der BN schlägt vor, die Bestandsfläche des geschützten Frauenschuhs auf den betreffenden Grundstücken wiederherzustellen zu lassen. Insbesondere müssten alle waldbaulichen Maßnahmen, die eine weitere Verschlechterung bedeuten könnten, verhindet werden.

Zerstörtes Orchideen-Feld bei Oberndorf: BN stellt Strafanzeige

Zudem fordert der BN, dass der Eigentümer zusätzlich ein anderes Grundstückso weit aufwertet und weitere Maßnahmen tirfft, bis auch dort 100 Exemplare der seltenen Orchideen nachgewiesen sind. Ein Monitoring soll den Erfolg der Maßnahme überprüfen.

Bis zur Ausbildung von Blüten kann es laut BN bis zu sechs bis 10 Jahre dauern, bis aus dem staubfeinen Samen dann Keimlinge und blühfähige Exemplare entstehen. Außerdem ist der Frauenschuh bei dieser Entwicklung von bestimmten unterirdischen Pilzgeflechten im Boden abhängig. Diese extrem lange Entwicklungsphase macht den Erhalt vorhandener Standorte so wichtig und Neubegründungen extrem schwierig.

Der Frauenschuh ist europarechtlich in der FFH-Richtlinie und nach dem Bundesnaturschutzgesetz daher streng geschützt und in einem günstigen Erhaltungszustand zu stabilisieren. Darüber hinaus hat der Bun Naturschutz nach eigenen Angaben bei der Staatsanwaltschaft in Augsburg eine Strafanzeige gestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch