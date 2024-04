Unbekannte randalieren auf Spielplatz in Oberndorf

Unbekannte haben in Oberndorf einen Spielturm auf der Fläche am Pater-Frey-Ring beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben auf dem Spielplatz am Pater-Frey-Ring in Oberndorf randaliert. Sie beschädigten in der Zeit zwischen Freitag, 19. April, und Donnerstag, 25. April, einen Spielturm. Diesen besprühten die Täter mit roter Farbe. Zudem rissen sie Holzlatten und Dachziegel ab. Damit nicht genug: Auch ein linksdrehendes Hakenkreuz wurde auf den Turm gesprüht.

Der dadurch entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)