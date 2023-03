Unfall bei Oberndorf mit 16.000 Euro Schaden

Ein Fahranfänger baut in Oberndorf einen Unfall. Er bleibt unverletzt, doch der Schaden ist hoch.

Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend in Oberndorf einen Unfall gebaut. Der Fahranfänger wollte mit seinem Suzuki von der Dorfstraße nach links in Richtung Flein abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Audi, der an der Kreuzung Vorfahrt gehabt hätte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei nach Schätzung der Polizei Rain etwa 16.500 Euro Gesamtsachschaden entstand. Die beiden Fahrzeugführer blieben zum Glück unverletzt. (AZ)

