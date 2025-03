In Spitzenzeiten haben die Oberndorfer Bürgerversammlung (wir berichteten) im Internet annähernd 1200 User verfolgt. „Das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg“, kommentierte Bürgermeister Franz Moll nun „mehr als zufrieden“ die Zahlen. Im Saal des Vereinsheims in Eggelstetten zählte man 90 Besucherinnen und Besucher, via Internet waren die gesamte Zeit über 700 Zuseher dabei.

