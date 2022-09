Andrea Limmer: Ein Temperamentsbündel mit Herz und Schnauze

Plus Kabarettistin Andrea Limmer rockt mit ihrem Programm die Bühne im Theater Oberpeiching. Vieles bleibt an der Oberfläche, aber es ist ein sehr sympathischer Abend zum Lachen.

Ein quirliges Temperamentsbündel fegt da im Theater Oberpeiching über die Bühne und quasselt alle in Grund und Boden. Sie ist schelmisch, rotzfrech, dann wieder charmant, mit einem überwältigend breiten Lächeln und einen Moment lang sogar melancholisch und nachdenklich. Mit dieser Mischung gewinnt die niederbayerische Kabarettistin Andrea Limmer die Herzen des Publikums, das sie liebevoll als "Party-People und Zuckermäuse" tituliert. Zwei Stunden lang beherrscht sie in Wort und Melodie die Szene mit einer Präsenz, die fasziniert. Und die kecke Blondine ist selbst dann nicht auf den Mund gefallen, als sie Sieglinde und Renate aus dem Publikum spontan miteinbezieht, die sich beide – gar nicht schüchtern – auf den Dialog mit ihr einlassen.