"Da Meier" nimmt sein Publikum mit in den Himmel

Plus Im Theater Oberpeiching strapaziert der Musikkabarettist Matthias Meier die Lachmuskeln seines Publikums. Da gehst um Männerschnupfen, sportliche Vorsätze, Urlaub mit Kindern und um vieles mehr.

Gewittergeräusche erfüllen den ausverkauften Saal im Theater Oberpeiching, Windheulen, Krähen und Kirchenglocken ertönen, als pünktlich um 19.33 Uhr - kein Tippfehler! - die Show beginnt. Man hört, wie jemand an der Himmelstür klopft, das muss der Meier sein. Auf Matthias Meier, oder auch „Da Meier“, warten sie alle in diesem Moment im "Haus der Vereine" im Rainer Stadtteil. Er zeigt dort sein Soloprogramm „Ein Meier im Himmel“.

Allerdings wird er ebendort nicht eingelassen, „sonst wäre es kein Paradies mehr“, sagt die Stimme von Petrus. Sein Himmel sei die Bühne und er solle doch nun Rapport geben, was er die vergangenen 20 Jahre dort so getrieben habe. Und das tut der Musikkabarettist. Er erzählt von seiner Heimat und seinen Wurzeln, denn der Oberpfälzer sei im Bayrischen Wald zwischen drei „Metropolen“ aufgewachsen. Charmant "übersetzt“ er daher hin und wieder seinen Dialekt.