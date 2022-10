Oberpeiching

12:00 Uhr

Köstlicher Nonsens im Theater Oberpeiching

Plus Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid machen aus Popsongs wunderbar groteske Kabinettstückchen. Und sie garnieren das Ganze mit einer absurden Rahmenhandlung.

Von Barbara Würmseher

Wer braucht schon intellektuellen Tiefgang, wenn man genauso gut burleske, drollige Themen bekommen kann? Wer möchte lieber in gesellschaftskritische Missstände eintauchen, anstatt geschmeidig in köstlicher Heiterkeit dahinzugleiten? Intelligente Unterhaltung lebt nicht zwingend von akademischer Substanz. Das bewiesen jetzt in Oberpeiching der gschnappige Österreicher Stefan Leonhardsberger mit einer Extraportion Schmäh und sein ebenso charmanter, wenngleich leiserer Partner, der Augsburger Martin Schmid an der Gitarre. Die beiden kultivieren den sinnentleerten Klamauk bis zur Perfektion und kreieren damit ein Stilmittel ausgezeichneter Unterhaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

