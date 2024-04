Lachnerpreis in Rain: Preisträger, die es in sich haben

Plus Sie können kaum gegensätzlicher sein: die eigenwilligen Jung-Künstler "Haschio" und Maxi Dußmann und das bodenständige Peichinger Bauerntheater. Was sie auszeichnet und wofür sie den Preis der Sparkassenstiftung bekamen.

Ein spritziges, junges Duo, das sich eigenwillig und sympathisch selbst erfindet. Und ein bodenständiger Verein, der mit einem eigenen Theater Stadtgeschichte schreibt: Die Kombination der Lachner-Preisträger 2024 hat es in sich. Da sind einerseits Songwriter Julian Haschner ("Haschio") und sein Malerfreund Maxi Dußmann, die am Donnerstagabend strahlend den mit 1500 Euro dotierten Anton-Lachner-Jugendpreis entgegennahmen. Und da sind andererseits die Macher des Theaters Oberpeiching. Sie freuten sich riesig über den "großen" Lachnerpreis (4000 Euro), der das "Haus der Vereine" ehrt und im selben Atemzug auch das vitale kulturelle Leben dort, das seit Jahrzehnten immer mehr pulsiert.

Damit sind wir auch schon am Schauplatz des Geschehens angekommen, denn welcher Ort könnte sich für das gesellschaftliche Großereignis der Sparkasse Neuburg-Rain besser eignen, als dieser Theaterbau höchstselbst? Er spricht für sich, spricht für die Leistung der vielen ehrenamtlich Begeisterten. Nils Niermann, Stiftungsratsvorsitzender der gastgebenden Sparkasse Neuburg-Rain, trat dort als Erster ans Rednerpult, um den Preis, den Ort, ja die Kultur im Allgemeinen zu würdigen und den Startschuss in diesen besonderen Abend zu geben.