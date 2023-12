Oberpeiching

12:00 Uhr

Maxi Schafroth und sein lustvoll überzeichneter Klamauk

Plus Mit Lausbubencharme und Schlitzohrigkeit erobert der Kabarettist das Publikum in Oberpeiching in Windeseile. Was der scharfsinnige Beobachter so alles auf die Schippe nimmt.

Von Beate Schwab Artikel anhören Shape

Gleich das Erscheinen von Maxi Schafroth auf der Bühne des ausverkauften Peichinger Bauerntheaters gerät so komisch, dass sich das Publikum vor Lachen kugelt. Mit seinen dürren Beinen, bärtig und mit Filzhut auf dem krausen Haarschopf, steckt er in hellbrauner Cordhose und grauem altbayerischem Janker, dem „Kampfanzug des Raiffeisenvorstands“ und verspottet sich schon mal selbst: „Man schlüpft da rein und verspürt sofort den bayerischen Lodenreflex“.

Schafroth kündigt einen „bayerisch-schwäbischen Heimatabend“ an, bei dem er den anwesenden „Aufständischen am Rand des Donau-Ries-Kreises“ ein bisschen die „oberbayerischen Faxen“ austreiben werde. Er präsentiert seine scharfsinnigen Beobachtungen aus dem Alltag und seine Anekdoten mit Hang zum Klamauk und zum lustvollen Überzeichnen. Mit seinem Lausbubencharme und seiner Schlitzohrigkeit macht er sich im Heimatabend über die Allgäuer Geizigkeit genauso lustig wie über Münchner Statussymbole.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen