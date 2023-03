Oberpeiching

16:23 Uhr

Peichinger Bauerntheater spielt zwei turbulente Komödien

Plus Mit "Bauer sucht Sau" und "Die Omaklappe" wollen die Jugendtheatergruppe und das Erwachsenentheater ihr Publikum erfreuen. Es gibt fünf Aufführungen um Ostern herum.

Es ist der zweite Anlauf: In der Fastenzeit 2020 plante das Peichinger Bauerntheater (PBT) traditionell im Haus der Vereine im Rainer Stadtteil Oberpeiching seine Theateraufführungen. Bereits Monate zuvor hatten die Proben begonnen, die Helferpläne zur Bewirtung waren ausgearbeitet und der Kartenvorverkauf lief. Es sollte zudem die Premiere eines neuen Formats werden, denn erstmals bereiteten sich auch die Peichinger Jugendtheatergruppe auf einen Auftritt vor. Die Erwachsenen sollten sich mit ihrer Inszenierung anschließen. Was dann aber im Frühjahr 2020 folgte, ist allseits bekannt: der Corona-Lockdown. Überall mussten Vorstellungen abgesagt werden – so auch schweren Herzens beim PBT.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

