So klingt steirisch-griechischer Blödsinn in Oberpeiching

Plus Das Duo Kernölamazonen bringt das Theater Oberpeiching zum Kochen. Womit zwei Quasselstrippen und ihr "Sklave am Klavier" das Publikum begeistern.

Caro Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt - wer so außergewöhnliche Namen trägt und sich zudem als steirisch-griechisch-exotische Mischung entpuppt, hat eigentlich beruflich kaum eine Alternative als die Comedy-Bühne. Als "Kernölamazonen" erklimmen die beiden Österreicherinnen selbige höchst erfolgreich und perfektionieren das Groteske mit frecher Schnauze und schwindelerregenden Tempi zur Kunstform.