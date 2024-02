Wenn der Herr Pfarrer einen perfiden Plan hat

Das Peichinger Bauerntheater geht mit der Komödie "Oh mei', Herr Pfarrer" auf die Bühne. Premiere ist am 15. März.

Die eifrigen Proben gehen im Theater Oberpeiching so allmählich in den Endspurt, damit es in Kürze heißen kann: Vorhang auf für den ländlichen Schwank „Oh mei', Herr Pfarrer“. Das Peichinger Bauerntheater präsentiert diese spritzige Komödie an folgenden Tagen: Premiere ist am 15. März, weitere Aufführungen folgen am 16. März, 22. März, 23. März und am Ostersonntag, 31. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Das Lustspiel in drei Akten stammt aus der Feder von Carsten Schreier (in der bayerischen Fassung von Siegfried Rupert) und erzählt folgende Geschichte: In der Pfarrgemeindekasse ist wie überall das Geld knapp. Der Ortspfarrer Peter Jakob benötigt jedoch dringend ein neues Taufbecken, da das alte nicht mehr ganz dicht ist und das Weihwasser heraustropft. Doch woher bekommt man so viel Geld, um ein neues zu beschaffen?

Zusammen mit seinen besten Freunden, den Bauern Miche und Otto, schmiedet der Pfarrer den geheimen Plan, das herauslaufende Wasser als Heilwasser zu verkaufen. Da es ja aus einem Taufbecken rinnt, hat es angeblich die wunderbare Wirkung, dass die Frauen, die sich mit diesem Heilmittel einreiben, schneller schwanger werden.

Wird der Herr Pfarrer etwa Vater?

Zu allem Übel fällt Sieglinde im Pfarrhaus ein Brief in die Hand mit der Nachricht, dass ein gewisser Herr Peter Jacob Vater wird. Oh mein Gott, wird der Herr Pfarrer ... Vater? Dies können sich die treue Helga und Sieglinde bei ihrem Pfarrer beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt heißt es für die beiden Damen in diesem Chaos den Überblick zu behalten, einen Detektiv zu engagieren und den werdenden Vater zu überführen.

Eintrittskarten zum Preis von 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder und andere Ermäßigungen sind online unter: www.peichinger-bauerntheater.de oder www.theos-tickets.de sowie direkt in der VR Bank Neuburg-Rain erhältlich. (AZ)