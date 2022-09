Maik Mondial beim Violinfestival: Zwischen Folk, Klassik und Jazz

Stilbrüche und Stilverquickungen bei einem Violinfestival – passt das überhaupt? Zuhörer können das überprüfen, wenn Maik Mondial am Freitag, 2. September, um 20 Uhr im Oettinger Residenzschloss bei seinen musikalischen Eigenkreationen aus einem breiten Spektrum schöpft, das sich die Band im dauernden Austausch zwischen Folk, Klassik und Jazz erarbeitet hat. Mit viel Inspiration im Gepäck verweben Trompete und Geige folkloristische und osteuropäische Einflüsse, während Gitarre, Schlagzeug und Bass die Brücke zu Flamenco, Funk und Jazz schlagen. Die mit dem Jury- und Publikumspreis „Creole“ und dem Internationalen Folkpreis „Eiserner Eversteiner“ ausgezeichneten Musiker von Maik Mondial sind nicht nur in deutschen Clubs zu sehen. Auch auf einschlägigen Festivals und internationalen Konzertbühnen ist die Band ein gern gesehener Gast. An der Violine: Raphael Grunau, an der Trompete: Mike Bräutigam, an der Gitarre: Josef Müksch, am Kontrabass: Christian Müller und am Schlagzeug: Hiromu Seifert. Karten gibt es bei der Tourist-Information Oettingen (Telefon 09082/70952), unter www.tourist-information@oettingen.de, www.violinfestival-oettingen.de oder ab 19 Uhr an der Abendkasse. (AZ)