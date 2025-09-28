Fußball, Klimawandel, Merz: Satiriker Rolf Miller redet in Monheim über alles - und nichts

Rolf Miller macht sein Ding. In der Monheimer Stadthalle kann der Satiriker und Comedian das Publikum mit seinem Programm „Wenn nicht wann, dann jetzt“ von Beginn an in seinen Bann ziehen. Dieser Mann kann reden und das ohne Punkt und Komma. Dabei sind die Themen scheinbar willkürlich gewählt und wie zufällig kreuz und quer durcheinandergewirbelt.

Ob Fußball, Klimawandel, Windräder, Boris Becker, Merz, Selenskyj und Putin – nichts wird ausgelassen und er kommt dabei vom Hundertsten ins Tausendste. Der gebürtige Odenwälder ist dabei der Fels in der Brandung, der vollmundig zu den Themen alles und dabei garantiert nichts sagt. Seine Figur ist stur wie ein Sack Zement – was nur dank seines Humos erlaubt sein kann. Sie ist grandios ignorant, vital dumpf und absolut halbwissend.

Rolf Miller spricht in Monheim auch über Thomas Müller und Nancy Faeser

Dabei kann Miller gekonnt seine Kunstfigur durch den mimischen Ausdruck, gepaart mit vielsagender Körpersprache und genau dosierten Denkpausen, die in verdrehte Wortkaskaden münden, in Szene setzen. So nimmt er in urigem Odenwälder-Dialekt die deutsche Fußballnationalmannschaft („Wollmützenträger“) und Fußballstar Thomas Müller („Müller mit dem Rollator“) auf die Schippe. Bei Boris Becker ist es die Tochter: „Das ist das einzige Kind auf der Welt wo du sagst, der Vater ist klar!“. Die Politiker im allgemeinen dürfen dabei genausowenig fehlen („Jeder dritte Politiker ist mittlerweile genauso blöd wie die anderen zwei“ ) wie im speziellen etwa die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser („Fancy Nancy mit der Armbinde“). Auch der Ukraine-Krieg kommt in einem Halbsatz vor: „Wo der Selenskyj in Russland einmarschiert ist“.

Dabei lümmelt er sich in seinen Stuhl, nippt hin und wieder am Mineralwasser, zeigt mal hier hin und mal dorthin. Er springt von Thema zu Thema, greift einmal Gestreiftes immer wieder auf. Dabei versteht er es mit einer Leichtigkeit, die Absurditäten präzise zu setzen. Da wird der Waffenbesitz in den USA genauso thematisiert wie die Klimaaktivisten oder die AfD und Psychopharmaka. Bei der Atomenergie wird „Atomschrott ins Weltall weggeschossen“. Für Miller ist es das achte Kabarettprogramm, mit dem er auf Tour geht. Seit 1991 steht der studierte Verwaltungswissenschaftler auf der Bühne und hat seine Popularität seitdem kontinuierlich gesteigert. Das aktuelle Programm spricht viele Themen an, die den mündigen Bürger umtreibt und damit auch Potenzial hat zum Nachdenken anzuregen.