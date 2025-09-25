Wiesn-Chaos im Zug? Zeuge beschreibt "traurige Szenen“

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Die traurigen Szenen spielen sich meiner Meinung nach eher im Zug ab. Männers betrinken sich mit 5l Fässern, stören alle um sich herum in einem Maße, dass ich einige Frauen kenne die in der Zeit des Oktoberfestes den Zug wie es nur geht. Muss das wirklich sein?

