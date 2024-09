Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Hama-Stand auf der IFA

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Stand von Hama auf der IFA in Berlin besucht. Auf rund 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigt das Monheimer Unternehmen viele Produkte, im Fokus liegen allerdings Handyhüllen, die in Deutschland gefertigt werden. Die beiden Geschäftsführer Christian Sokcevic und Christoph Thomas erläuterten dem Bundeskanzler laut einer Pressemitteilung die Hintergründe. Man schaffe es trotz der „globalen Werkbank China“, wesentliche Teile der Wertschöpfung direkt vor Ort in Deutschland und mit 16 Niederlassungen in Europa zu erschließen und somit einen direkten gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Aus Monheim kämen Entwicklung und Design, dort werde die Ware geprüft und verpackt, heißt es in der Mitteilung weiter. (AZ)