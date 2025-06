Offener Brief der „Omas gegen Rechts“ für Afd-Verbot

„Wir haben Angst, dass sich die Geschichte wiederholen könnte“, schreiben die Omas gegen Rechts aus dem Landkreis Donau-Ries. Die lokale Gruppe des deutschlandweiten Vereins hat sich in einem offenen Brief unter anderem an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag aus der Region, Christoph Schmid und Ulrich Lange, gewandt. „Er geht auch an alle Fraktionen des Deutschen Bundestags, sowie an die Mitglieder des Bundesrates aus Bayern und an Eva Lettenbauer“, fügt Uschi Böhm hinzu. Sie hatte im März nach der Bundestagswahl Gleichgesinnte gesucht und die lokale Gruppe ins Leben gerufen.

In dem Brief fordern die Omas „die Prüfung eines Verbots der AfD.“ Sie seien noch mit Erzählungen aus Zeiten des Nationalsozialismus aufgewachsen oder können sich teilweise selbst an diese dunkle Zeit erinnern. Die AfD habe in der Vergangenheit immer wieder durch Äußerungen und Positionen auf sich aufmerksam gemacht, die als extremistisch, rassistisch und diskriminierend wahrgenommen werden. „Uns alle treibt die Sorge um, dass sich das Zeitfenster der Geschichte schließt und wir dann in einer Diktatur aufwachen“, begründen die Omas ihr Anliegen.

In ihrem Brief führen die Omas Gründe für ein Verbot der Partei auf und bitten um eine Prüfung durch die Politik: „Wir fordern Sie auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Verbreitung extremistischer Ideologien zu verhindern. (…) Prüfen Sie ein Verbot der AfD und setzen Sie sich für eine Zukunft ein, in der alle Menschen in Würde leben können.“ Der komplette Brief wird in den kommenden Tagen auf der Internetseite des Vereins einsehbar sein. Das nächste Treffen der Gruppe findet Mittwoch den 2. Juli ab 19 Uhr im Cafe Radlos in Nördlingen statt. (anv)