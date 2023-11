Oberpeiching/Leipzig

Vom Bauerntheater zur großen Oper: Hinter Franz Schlecht liegt ein weiter Weg

Franz Xaver Schlecht als verrückter König in der Oper "Majesty and Madness", inszeniert in der Oper in Leipzig. Eine seiner bisher größten Rollen.

Plus Franz Schlecht aus Oberpeiching lebt seine Leidenschaft, das Singen. Heute steht er auf der Bühne der Oper Leipzig in bedeutenden Rollen. Doch der Weg dorthin war steinig.

Über den Publikumsraum schleicht sich eine skurrile Gestalt an. Ein schräger Typ im gefiederten Umhang, ein bisschen keck, ein wenig leichtfüßig, dann wieder schwermütig. Papageno ist der heimliche Star in Mozarts "Zauberflöte" und Franz (Xaver) Schlecht gibt ihm Bühnenpräsenz durch energiegeladenes, dennoch natürliches Spiel und seinen starken lyrischen Bariton. Nonchalant in den hohen Lagen, satt in den tiefen, elektrisiert seine Stimme mit vitalem Impetus.

Dann steht Papageno im Rampenlicht, breitet sich auf der großen Bühne der Oper Leipzig aus. Franz Schlecht lebt die Rolle in allen Facetten ihrer Persönlichkeit und erntet dafür tosenden Applaus. Vor allem aus einer Ecke vorne links brandet der Beifall besonders stark auf. Dort sitzt Publikum, das eine knapp sechsstündige Anfahrt hinter sich hat. Es kommt aus Rain und dem 180-Seelen-Stadtteil Oberpeiching. Von dort stammt Franz Schlecht. Dort hat er als Bub seine ersten Gehversuche mit dem Peichinger Bauerntheater unternommen, hat mit Akkordeon und Stimme unterhalten, Kindertheater gespielt und den Grundstein für seine Karriere gelegt. "Das waren prägende Erlebnisse, sich auf der Bühne zu behaupten", erinnert er sich.

