Geduld ist gefragt in den Dörfern

Plus Die Tapfheimer Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen sollen kräftig aufgemöbelt werden. Doch das Projekt Vitalisierung könnte dauern, meint Helmut Bissinger.

Am besten wäre es, wenn es gleich nächsten Monat losginge. Doch dieser Illusion sollten sich die Menschen in Brachstadt und Oppertshofen nicht hingeben. Ihre Ortschaften sollen aufgemöbelt werden. Das ist ein fast schon historisches Vorhaben, zeigt doch ein erster Maßnahmenkatalog, dass viel zu tun ist. Um das Ziel zu erreichen, wird Geduld gefragt sein. Im Moment ist man dabei, einzelne Projekte zu priorisieren. Da zeigt sich bereits, dass die Planer sich Zeit geben wollen, um Bürgerinnen und Bürger in den Prozess einzubinden.

Die Förderung gibt es nicht für alle Anliegen

Nicht alles Wünschenswerte wird am Ende jene Förderung erhalten, die notwendig wäre, um es umzusetzen. Das eine oder andere wird an der Gemeinde Tapfheim hängen bleiben. Aber lässt sich das stemmen? Ein Bürgerhaus wäre so ein Herzensanliegen. In ein solches will man das Sportheim umwandeln. Es liegt zwischen den beiden Ortsteilen.

